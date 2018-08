La regina Elisabetta cambia testamento per Meghan. Carlo si preoccupa per Camilla

La Regina Elisabetta cambia testamento all’età di 92 anni per inserire la prediletta Meghan Markle, neo sposa del principe Harry d’Inghilterra. Non è un mistero che la sovrana e la neo duchessa del Sussex vadano d’accordo: erano molto affiatate durante la visita nel Cheshire, una contea dell’Inghilterra del nord ovest, per l’inaugurazione del ponte Mersey Gateway ed è noto che la longeva regnante usi il soprannome Meg per Meghan. Elisabetta vanta un patrimonio di 420 milioni di euro e secondo la rivista “Intouch” avrebbe deciso di cambiare le ultime volontà per inserire tra i suoi 16 beneficiari l’ex attrice che finora ha infranto più volte il protocollo svecchiando la corona inglese.

A pagare la decisione della Regina saranno soprattutto il principe Carlo e il fratello Andrew, duca di York, che non avrebbero gradito la decisione della mamma proprio per motivi economici. Il futuro erede al trono teme che la seconda moglie Camilla Parker Bowles venga estromessa, mentre Andrew ritiene che le figlie Eugenia e Beatrice riceveranno un’eredità ridotta. Nessuna protesta, invece, da parte di Kate Middleton inserita nei lasciti (insieme ai tre figli) fin dal suo ingresso nella royal family più famosa del mondo.