Fede e radici cristiane: cento Templari moderni schierati nel Duomo di Colonia

I Templari oggi in Germania: la chiamata del cardinale Woelki per il Corpus Domini

06 giugno 2026 a

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Una presenza spirituale e un richiamo profondo alle radici cristiane d’Europa. In occasione della solennità del Corpus Domini, oltre cento cavalieri e dame dell'associazione Templari Oggi APS hanno varcato la soglia del maestoso Duomo di Colonia. Non si è trattato di una rievocazione storica, ma di un atto di testimonianza contemporanea di Fede.

L’associazione, che opera attivamente in Italia e all'estero, ha risposto all'invito espresso del Cardinale Arcivescovo Rainer Maria Woelki, un punto di riferimento per la difesa della tradizione ecclesiale in un contesto europeo e tedesco segnato da profonde sfide teologiche e spirituali.

IL QUARTIER GENERALE E LA PREPARAZIONE

Il fulcro logistico e spirituale dell’iniziativa è stato stabilito nel pieno centro di Colonia, precisamente nell'area di Schwalbengasse 1. La chiesa situata in questa località è stata eletta come quartier generale dei Templari per l'intera durata dell'evento. In questo luogo raccolto, i membri dell'associazione hanno celebrato la Santa Messa preparatoria e indossato i tradizionali mantelli candidi, concentrando le proprie intenzioni di preghiera prima di muoversi in processione verso la cattedrale.

L'ANALOGIA DEL CARDINALE

Durante le giornate dell'evento, si è consolidato un profondo dialogo con la Chiesa locale. Il Cardinale Woelki ha voluto tracciare una suggestiva analogia geografico-spirituale per descrivere la presenza dell'associazione: se il Duomo di Colonia, con le sue imponenti guglie, rappresenta idealmente la "testa" della comunità cattolica locale, la chiesa di Schwalbengasse 1, animata dalla preghiera e dal servizio dei cavalieri, ne ha costituito il "cuore pulsante".

L'IDENTITÀ DEI TEMPLARI OGGI

Questa missione internazionale conferma la proiezione europea dell'associazione Templari Oggi APS, già attiva in grandi centri come Parigi e Colonia, oltre che in numerose diocesi italiane, da Roma ad Assisi. Come specificato nello statuto e nelle attività quotidiane dell'organizzazione, i Templari moderni non rivendicano anacronistiche eredità medievali. Al contrario, costruiscono una testimonianza attuale fondata sulla fede, sulla disciplina, sul servizio liturgico nelle basiliche e sul recupero dei luoghi sacri abbandonati, offrendo anche percorsi di riscatto e reinserimento sociale per i giovani attraverso il lavoro comunitario.