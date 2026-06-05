Artemisia Lab amplia l'offerta diagnostica: disponibile il nuovo test molecolare PCR per le micosi delle unghie

05 giugno 2026 a

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La ricerca e l'innovazione continuano a guidare lo sviluppo della rete Artemisia Lab, realtà di riferimento nel panorama della diagnostica italiana fondata e diretta dalla dottoressa Mariastella Giorlandino. Tra le ultime novità introdotte nei laboratori del gruppo figura un innovativo test molecolare PCR dedicato alla diagnosi delle infezioni fungine delle unghie, una patologia molto frequente che spesso richiede indagini approfondite per individuare con precisione il microrganismo responsabile.

La nuova metodica consente di rilevare, attraverso l'analisi di un campione ungueale, il DNA di nove differenti patogeni associati alle più comuni micosi superficiali. Si tratta di un esame che rappresenta un significativo avanzamento rispetto alle tecniche tradizionali, grazie alla maggiore sensibilità e alla rapidità dei risultati.

L'utilizzo della tecnologia PCR permette infatti di identificare fino al 20% di casi positivi in più rispetto alla coltura microbiologica convenzionale, riducendo al tempo stesso il rischio di errori diagnostici. Tra i principali microrganismi rilevabili figurano Candida albicans, Trichophyton rubrum e Trichophyton interdigitale, tra i più frequentemente coinvolti nelle onicomicosi.

L'esame viene effettuato presso il laboratorio altamente specializzato di genetica medica e biologia molecolare di Artemisia Lab, centro che da anni investe nell'adozione delle più avanzate tecnologie diagnostiche. L'analisi viene eseguita con kit certificati CE-IVD e garantisce elevati standard qualitativi, con sensibilità e specificità superiori all'80%.

Secondo la dottoressa Mariastella Giorlandino, da sempre impegnata nella promozione della medicina preventiva e della diagnostica di precisione, l'obiettivo è mettere a disposizione dei pazienti strumenti sempre più efficaci per una diagnosi tempestiva e accurata. L'identificazione molecolare del patogeno responsabile permette infatti di orientare il medico verso una terapia antimicotica mirata, evitando trattamenti empirici e riducendo i tempi necessari per ottenere una risoluzione del problema.

Il prelievo viene effettuato mediante il semplice taglio di una piccola porzione dell'unghia interessata dall'infezione. Una volta giunto in laboratorio, il campione viene sottoposto ad analisi molecolare per fornire una fotografia precisa della situazione clinica al momento del prelievo.

Con questa nuova prestazione, Artemisia Lab conferma il proprio ruolo di centro d'eccellenza e di struttura all'avanguardia nel campo della diagnostica molecolare, offrendo ai cittadini l'accesso a tecnologie innovative capaci di migliorare la qualità delle cure e l'efficacia dei percorsi terapeutici.