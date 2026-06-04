Nasce un nuovo progetto europeo della comunicazione indipendente: Enrico Baiocco acquisisce BEE

Luca Rossignoli 04 giugno 2026 a

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Un nuovo protagonista si affaccia nel panorama europeo della comunicazione indipendente. Attraverso la propria holding, Enrico Baiocco ha avviato un progetto di crescita e aggregazione volto a valorizzare alcune delle più interessanti realtà del settore pubblicitario, digitale e media.

La prima operazione si concretizza con l’ingresso di BEE all’interno del gruppo. L’agenzia, riconosciuta per la qualità del proprio lavoro creativo e per la gestione di brand di primo piano, continuerà a operare mantenendo la propria identità, rafforzata però dalle nuove competenze e risorse messe a disposizione dal network.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che il futuro della comunicazione appartenga a strutture capaci di coniugare visione strategica, innovazione tecnologica e specializzazione verticale, senza rinunciare alla flessibilità che caratterizza le migliori agenzie indipendenti.

Per il 2026 il piano industriale prevede ulteriori acquisizioni mirate: una realtà storica specializzata nello sviluppo web e nella trasformazione digitale e un centro media indipendente con competenze internazionali nella consulenza e pianificazione pubblicitaria.

L’obiettivo finale è costruire un ecosistema integrato capace di accompagnare aziende e brand in ogni fase del percorso di comunicazione, offrendo una combinazione di strategia, creatività, tecnologia e media.

Grande attenzione sarà inoltre dedicata all’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, considerata dal gruppo una delle principali leve di trasformazione del settore nei prossimi anni. L’adozione di strumenti basati sull’IA sarà orientata al supporto delle competenze professionali, con l’obiettivo di migliorare processi, performance e capacità di innovazione.