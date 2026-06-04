Anantara Palazzo Naiadi accende l'estate romana: al via tre serate mixology di SEEN by Olivier

Tra skyline romano, cocktail culture e nightlife contemporanea, il rooftop di Anantara Palazzo Naiadi accompagnerà il mese di giugno al ritmo dei signature cocktail più ricercati di questa stagione

04 giugno 2026 a

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Un’estate sospesa tra skyline romano, mixology d’autore e nightlife contemporanea. Dopo la riapertura del rooftop panoramico con piscina e il debutto della nuova stagione di SEEN by Olivier a inizio maggio, il mese di giugno di Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel sarà caratterizzato da tre momenti che celebreranno cocktail culture, guest shift e DJ set.

Affacciato sui tetti di Roma, SEEN by Olivier continua così a rafforzare la propria identità come luogo in cui hospitality, musica, dining e lifestyle si incontrano in un racconto fluido che accompagna il ritmo della bella stagione. La terrazza si trasforma in un palcoscenico urbano sospeso tra cielo e città, dove il momento dell’aperitivo evolve in esperienza immersiva e ogni serata costruisce un’atmosfera diversa, tra luci d’acqua, signature cocktail e intrattenimento fino a tarda notte.

In particolare, la serata del 4 giugno inaugurerà NORDÉS GIN Night – Festival Food & Drink, accompagnata da un esclusivo guest shift del Club Derrière, tra gli speakeasy più interessanti della scena romana. La serata unirà signature cocktail sponsorizzati da Nordés Gin e una selezione dei piatti iconici di SEEN by Olivier, in un format che mescola convivialità contemporanea, mixology e musica.

Il 28 giugno, invece, il rooftop ospiterà il lancio nazionale di KAY SAKE con una Pool Night, insieme al DJ Frank Master, dedicata a una nuova interpretazione contemporanea del sake.

Infine, il 30 giugno la stagione entrerà nel vivo con GHOST Spicy Night, sviluppata in partnership con Ghost Tequila e accompagnata dal guest shift di Max La Rocca, figura di riferimento della scena bar internazionale. Cocktail spicy, live percussion show e DJ set trasformeranno la terrazza in uno degli indirizzi più dinamici dell’estate romana.

Le tre date dedicate alla mixology d’autore si inseriscono all’interno della più ampia esperienza rooftop firmata Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, che ha inaugurato la stagione estiva con la riapertura della piscina panoramica lo scorso primo maggio.

Affacciata sui tetti della capitale, la terrazza da 900 metri quadrati accompagna gli ospiti lungo tutto l’arco della giornata, alternando momenti di relax e wellness, a esperienze dedicate al gusto e alla convivialità. Dallo sky bar con drink da gustare a bordo piscina ai light lunch estivi, fino all’aperitivo con la nuova drink list e alla proposta dinner di SEEN by Olivier, il rooftop si conferma uno degli indirizzi più dinamici dell’estate romana.

Con questi nuovi tre appuntamenti, Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel consolida ulteriormente il legame tra ospitalità e lifestyle urbano, proponendo un’estate che va oltre la dimensione dell’hotel e si apre alla città come luogo di incontro, energia e visioni contemporanee.