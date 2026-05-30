losquash che conta fa tappa in Calabria

CAMPIONATI ASSOLUTI

30 maggio 2026 a

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Fino al 31 maggio lo Scorpion Health Club ospita oltre 100 atleti per l’assegnazione di quattro titoli nazionali. Tra i protagonisti più attesi la campionessa locale Cristina Tartarone.

La città di Rende, nel Cosentino, si trasforma per tre giorni nella capitale italiana dello squash. Fino a domani domenica 31 maggio, i campi dello Scorpion Health Club ospitano i Campionati Italiani Assoluti Individuali e di Prima Categoria, sia maschili che femminili.

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L’evento, tra i più prestigiosi del calendario agonistico nazionale, è organizzato sotto l'egida della Federazione Italiana Gioco Squash (FIGS).

Cento atleti a caccia del tricolore

Circa 100 i giocatori e le giocatrici provenienti da ogni angolo d’Italia che si stanno dando battahglia per conquistare uno dei quattro titoli nazionali in palio. I riflettori del pubblico di casa saranno inevitabilmente puntati su Cristina Tartarone, atleta di Rende e già quattro volte campionessa italiana, che proverà a sfruttare il fattore campo per arricchire il proprio palmarès.

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L'intera kermesse richiamerà sul territorio un massiccio flusso di atleti, tecnici, dirigenti e appassionati, trasformando l'appuntamento in un’importante vetrina anche dal punto di vista turistico e dell'accoglienza.

L'orgoglio della Calabria sportiva

Grande la soddisfazione espressa dai vertici organizzativi locali per la scelta della sede. "Per noi è motivo di grande orgoglio ospitare un evento così prestigioso", ha dichiarato Ida Cristiano, presidente dell'Asd Squash Scorpion. "Rende si conferma ancora una volta al centro dello squash italiano, grazie sia alla qualità strutturale dello Scorpion sia a una solida tradizione sportiva costruita con impegno in tanti anni di attività".

Per permettere a curiosi e appassionati di vivere da vicino lo spettacolo e l'energia di questo sport l’ingresso alla struttura per assistere ai match è completamente gratuito.