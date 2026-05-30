Tennis, il Roland Garros incoronerà un nuovo campione. E Cobolli avanza

30 maggio 2026 a

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Tutti i già campioni Slam sono stati eliminati nel corso del torneo parigino del Roland Garros. L'assenza di Alcaraz, per via dell'infortunio rimediato al polso alla finale di Montecarlo, aveva puntato gli occhi di tutti gli appassionati sul mega-favorito e numero uno al mondo Jannik Sinner che però si è arreso all'argentino Cerundolo per motivi di salute. Fra i grandi del circuito era quindi rimasto Novak Djokovic, che però ieri ha perso una lunghissima battaglia contro il giovane e promettente brasiliano Joao Fonseca.

La terra rossa di Parigi, su cui Nadal è divenuto mito indiscusso, avrà quindi un nuovo campione inedito. Sulla parete di nomi non ci sarà dunque quello dei già vincenti Nole e Carlitos né quello di Sinner, che a Parigi avrebbe avuto l'occasione di alzare per la prima volta il trofeo di Roland Garros e concludere il Grand Career Slam.

Fra i nomi in testa appaiono dunque quello del tedesco Sascha Zverev, che due anni fa si era fermato in finale contro Alcaraz, e Ruud che invece ha già disputato sul Philippe Chatrier due finali rispettivamente contro Nadal (2022) e Djokovic (2023) entrambe perse in tre set. Nel frattempo, scalpitano anche lo spagnolo Jodar e l'italiano Cobolli. Il Flavio nazionale ha battutto oggi lo statunitense Tien per 3 set a 0 col punteggio di 6-2 6-2 6-3. Berrettini, invece, è impegnato in queste ore contro Comensana.