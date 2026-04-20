I volti di chi cura il decoro di Roma: al via la nuova campagna di comunicazione AMA

20 aprile 2026 a

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Ci sono volti, storie e competenze dietro ogni singola attività per il bene della città. “Siamo le persone di AMA. Accanto a Roma, ogni giorno e ogni notte”, la nuova campagna di comunicazione che racconta, in modo diretto e trasparente, il lavoro quotidiano di chi opera sul territorio e contribuisce alla cura e al decoro urbano.

Un cambio di prospettiva. La campagna propone un racconto concreto e vicino alle persone, costruito attraverso i volti reali dei dipendenti AMA e non di attori. Ogni operatore rappresenta l’impegno diffuso in tutti i quartieri della città. La territorialità è il cuore della campagna. Una presenza capillare e continua che si traduce giorno e notte in interventi, servizi e attenzione al bene comune.

È un racconto che si inserisce in un percorso già avviato e che oggi trova riscontro anche nei risultati. Il 2025, anno del Giubileo, ha rappresentato un banco di prova straordinario, con oltre 33 milioni di presenze che hanno inciso in modo significativo sull’organizzazione dei servizi urbani. In questo contesto complesso e complicato, AMA non solo ha garantito la continuità operativa, ma ha registrato al contempo un miglioramento progressivo delle varie performance.

Sono i numeri a testimoniare questi segnali positivi. Le segnalazioni dei cittadini, in particolare quelle su cassonetti pieni e rifiuti abbandonati, si sono ridotte del 20% rispetto al 2024, passando da circa 267mila a 214mila. La raccolta differenziata ha proseguito nel suo trend positivo, crescendo dell’1,12%, con oltre 830.000 tonnellate di materiali avviati a riciclo. Anche la disponibilità dei mezzi è migliorata, raggiungendo la percentuale dell’82,98% rispetto al 74,3% del 2024, con benefici concreti sulla regolarità e sulla qualità dei servizi.

La campagna rafforza così un messaggio chiaro. AMA è presente, lavora ogni giorno e ogni notte sul territorio e i risultati iniziano a essere visibili. Raccontare questo impegno significa rendere più trasparente il servizio e più diretto il dialogo con i cittadini. Un dialogo che si costruisce anche valorizzando il lavoro quotidiano, spesso silenzioso delle donne e degli uomini della Municipalizzata capitolina per l’Ambiente, dando volto e riconoscibilità a chi ogni giorno contribuisce in modo diretto alla vivibilità della città.

“Con la nuova campagna abbiamo scelto di presentare ai cittadini il volto autentico dell’azienda - dichiara il Presidente di AMA S.p.A. Bruno Manzi -. Dietro ogni servizio svolto, ci sono donne e uomini che di giorno e di notte, in qualsiasi condizione meteo, si impegnano per Roma e chiunque la vive. I risultati che stiamo registrando ci dicono che la direzione è quella giusta. Continuiamo a lavorare per migliorare ancora, con concretezza e responsabilità, mostrando il volto di chi lavora per la città e rafforzando il rapporto di fiducia con i romani”.