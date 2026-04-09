Meloni, Paolo Capone, leader UGL: “Bene annuncio misure di contrasto a lavoro povero”

09 aprile 2026 a

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“L’UGL valuta positivamente l’impegno del Governo nel rafforzare le tutele dei lavoratori, con particolare attenzione a chi si trova in condizioni di maggiore vulnerabilità.

Guardiamo con favore all’annuncio di nuove misure che saranno adottate nel prossimo Consiglio dei Ministri del Primo Maggio, proprio per contrastare il fenomeno del lavoro povero. In questo quadro, riteniamo significativi gli interventi adottati finora per salvaguardare il potere d’acquisto e alleggerire il carico fiscale: il taglio del cuneo fiscale, la riduzione dell’Irpef, la tassazione agevolata sui premi di produttività, l’innalzamento del regime forfettario per i lavoratori autonomi e l’aumento delle pensioni minime. Anche la riforma fiscale, come sottolineato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si inserisce in questo sforzo per sostenere i redditi e i consumi. A questi risultati si aggiungono il miglioramento degli indicatori occupazionali e la solidità dell’economia, rafforzata dalla crescita degli investimenti esteri e dal ritorno all’avanzo primario. In tal senso, è fondamentale proseguire su questa strada, puntando su politiche del lavoro, formazione e investimenti, così da consolidare un mercato del lavoro stabile e accompagnare il rilancio della crescita". Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in merito all’informativa del Presidente del Consiglio alla Camera dei Deputati.