Mercoledì Talk!”: Salvo Guercio racconta la rivoluzione della TV anni '70/'80 all'ETRU di Villa Giulia

04 marzo 2026 a

a

a

Un viaggio dentro la grande stagione dello spettacolo televisivo italiano che ha cambiato linguaggi, costumi e immaginario collettivo. È stato questo il cuore del Mercoledì Talk!” di oggi , mercoledì 4 marzo 2026 presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma. L’iniziativa si inquadra in una seria di quattro talk aventi per tema il viaggio e ideati da Maddalena Santeroni, presidente dell’Associazione Amici dell’Arte Moderna.

Protagonista dell’incontro , Salvo Guercio, autore televisivo, regista e sceneggiatore, che ha guidato il pubblico in un “Viaggio nello spettacolo televisivo anni ’70/’80”, tra memoria storica, retroscena inediti e racconti dal dietro le quinte. Gli anni Settanta e Ottanta hanno rappresentato per l’Italia una stagione di profonda trasformazione sociale e culturale. La televisione, mezzo centrale nella costruzione dell’identità collettiva, non solo ha intercettato il cambiamento, ma ne è stata motore propulsivo: nuovi format, nuovi volti, nuove star hanno ridisegnato il rapporto tra pubblico e spettacolo, segnando un’epoca ancora oggi riferimento imprescindibile.

Nato a Palermo nel 1969, Guercio muove i primi passi come programmista regista a Rai 2 nei primi anni ’90 sotto la direzione di Carlo Freccero. Inizia quindi a firmare i suoi primi programmi come autore, prima su Rai 2 e successivamente su Rai 1. Determinante l’incontro con Pippo Baudo, con cui instaura un sodalizio artistico durato oltre vent’anni. Nel corso della sua carriera ha lavorato con alcuni dei più grandi protagonisti della televisione e dello spettacolo italiano: Mike Bongiorno, Paolo Limiti, Mara Venier, Massimo Giletti, Franco Battiato, Renato Zero, Amanda Lear – di cui è anche produttore artistico – e Raffaella Carrà, con la quale ha condiviso un intenso legame umano e professionale fino alla sua scomparsa nel 2021. L’evento ha rappresentato un’occasione per rileggere, attraverso la testimonianza diretta di uno dei suoi protagonisti, una stagione che ha segnato per sempre il modo di fare e vivere la televisione.