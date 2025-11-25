Voltis Group lancia il Check-Up energetico: il nuovo servizio per rendere le case più efficienti

Luca Rossignoli 25 novembre 2025 a

C'è una grande novità nel mondo dell'energia. Arriva il Check- up energetico firmato Voltis Group, azienda bresciana in costante crescita nel mondo dell’efficientamento energetico. Ora presenta ufficialmente il suo nuovo Check-Up Energetico, un servizio innovativo pensato per aiutare famiglie e proprietari di immobili a ridurre sprechi, abbassare i consumi e vivere in case più sostenibili. "Il Check-Up energetico è un’analisi dettagliata delle abitudini di consumo, dello stato degli impianti, della potenza impegnata, dell’efficienza degli elettrodomestici e della qualità della fornitura luce e gas", dice Enrico Allocchio, fondatore di Voltis Group. "

Attraverso un percorso guidato e semplice, Voltis elabora un report chiaro e personalizzato che mostra dove si generano sprechi e quali interventi possono portare a un risparmio immediato e duraturo", continua. “Il nostro obiettivo è portare consapevolezza. Prima ancora di investire in nuove tecnologie, ogni famiglia dovrebbe sapere come sta consumando e quanta energia spreca senza accorgersene.

Con un team giovane, preparato e radicato sul territorio, Voltis punta a un approccio consulenziale moderno, basato sui dati e orientato alla riduzione dell’impatto ambientale. Dalla scelta della tariffa più adatta fino alle soluzioni di efficientamento avanzate come il fotovoltaico, l’obiettivo è accompagnare le persone verso una gestione dell’energia più intelligente e sostenibile. “Oggi essere green non è uno slogan: è una necessità. Il nostro compito è rendere questo percorso semplice e accessibile a tutti,” conclude Allocchio.