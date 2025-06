Strategia fiscale e crediti: parla Eleonora Siddi (Ceo di Golden Lynx)

Luca Rossignoli 11 giugno 2025 a

Eleonora Siddi si sta affermando nel panorama economico nella gestione aziendale con una solida esperienza nel settore gestione aziendale, finanziario e assicurativo.

Dopo un percorso formativo presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha iniziato a costruire la sua carriera all'interno di realtà strutturate, dove ha affinato le proprie competenze nella pianificazione strategica e nel controllo di gestione e successivamente nella consulenza assicurativa e finanziaria. Questa esperienza sul campo le ha permesso di acquisire una visione integrata dei processi decisionali in ambito hr, business e finance.

Spinta da una forte visione imprenditoriale e dalla volontà di innovare, Eleonora ha fatto il grande passo, da essere una consulente autonoma ha fondato Golden Lynx, società che unisce competenze in finanza strutturata e sostenibilità, con l’obiettivo di generare valore attraverso soluzioni intelligenti e ad alto impatto di risparmio per aziende e investitori.

In qualità di CEO, guida la strategia aziendale con uno sguardo rivolto all’evoluzione dei mercati e alla creazione di modelli di business sostenibili e scalabili a livello prima nazionale e ora anche internazionale.

In questo momento il main focus è dare la possibilità ai clienti di accedere al mondo del credito d'imposta.

Come funziona con Golden Lynx?

"Facciamo sempre un'analisi preliminare: valutiamo i crediti d’imposta disponibili per chi cede, oppure identifichiamo le opportunità più vantaggiose per chi acquista con svariate strategie fiscali e eventuali aiuti finanziari. Il processo è molto semplice, si procede alla verifica documentale, diamo supporto nella raccolta e verifica di tutta la documentazione prevista dall'agenzia delle entrate ed effettuiamo un controllo scrupoloso della validità dei crediti offerti per chi acquista con emissione di Comfort Letter e manleva assicurativa".

E poi si procede ad un accordo?

"La fase di negoziazione e l'accordo sono in realtà la prima cosa da fare! Si parte dalla proposta economica con la definizione del prezzo di acquisto per entrambe le parti, accettate le condizioni poi si stipula il contratto di cessione"

Liquidazione immediata o utilizzo fiscale?

"Chi cede riceve la liquidità, mentre chi acquista integra i crediti nella propria strategia fiscale".