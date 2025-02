Primavera in arrivo: quando inizieranno ad allungarsi le giornate

24 febbraio 2025 a

Anno dopo anno, la storia si ripete: archiviate le festività natalizie, con l’Epifania ormai alle spalle, cresce il desiderio di luce, sole e temperature più miti. Se l’autunno porta piogge incessanti e l’inverno si fa rigido, è naturale sentire il bisogno di giornate più luminose. E così, la domanda sorge spontanea: quando si allungano le giornate? Non si tratta solo di un desiderio, ma di una necessità concreta per chi viaggia, pratica sport all’aperto o lavora nei campi. Fortunatamente, il processo è già in corso. Dopo il giorno più corto dell’anno, le ore di luce aumentano progressivamente fino a raggiungere il picco massimo con il solstizio d’estate, per poi ridursi nuovamente.

Ma quando possiamo notare il cambiamento? I tramonti più anticipati si registrano nelle prime settimane di dicembre, poi, lentamente, le giornate iniziano ad allungarsi. All’inizio il fenomeno è quasi impercettibile, ma già da metà gennaio il buio arriva più tardi rispetto a dicembre. Dal solstizio d’inverno in avanti, il trend è in crescita: il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, segna l’inizio di questo progressivo aumento della luce. Il traguardo? Il primo giorno di primavera, che nel 2025 cadrà il 20 marzo, un giovedì. Ma il passaggio alla primavera meteorologica è ormai dietro l’angolo: secondo la convenzione, inizierà il 1° marzo.

L’equinozio di primavera nel 2025

L’equinozio di primavera è un momento chiave nel percorso della Terra intorno al Sole: in quel giorno i raggi solari cadono perpendicolarmente all’asse di rotazione terrestre, segnando l’equilibrio perfetto tra ore di luce e di buio. Non a caso, il termine equinozio deriva dal latino aequinoctium, ossia “notte uguale” al giorno. Questo evento avviene due volte l’anno: con l’equinozio di primavera e quello d’autunno. Dall’equinozio in poi, insomma, le giornate saranno più lunghe delle notti e continueranno ad allungarsi fino al solstizio d’estate. Anche nel 2025, come l’anno precedente, l’equinozio di primavera cadrà il 20 marzo. Il conto alla rovescia per la bella stagione è ufficialmente iniziato...