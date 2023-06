La mostra del cinema cinese viaggia in crociera

06 giugno 2023 a

Si è svolta a bordo di Costa Smeralda, nave ammiraglia di Costa Crociere, ormeggiata presso il Roma Cruise Terminal di Civitavecchia, la conferenza stampa di presentazione della Mostra Cinematografica Cinese in Italia, giunta alla 7^ edizione. Quest’anno la rassegna avrà una veste del tutto inedita, rispetto alle precedenti: si svolgerà, infatti, proprio a bordo di Costa Smeralda, l’ambasciatrice dell’Italia nei mari del mondo, dall’8 al 15 settembre 2023, nel corso di una crociera nel Mediterraneo che visiterà Civitavecchia, Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca e Palermo. La 7^ edizione della Mostra Cinematografica Cinese in Italia, patrocinata dall’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, si rivolge a un pubblico internazionale, che avrà modo di assistere, a bordo della nave, alle proiezioni dei migliori prodotti cinematografici cinesi in anteprima europea. Sarà un momento d’incontro tra persone che amano l’arte, la cultura e il linguaggio visivo, condensato in sette giornate, in cui verranno proposte, gratuitamente, circa 10 opere cinematografiche. Il meglio della filmografia cinese uscito nel primo semestre 2023, con prestigiosi ospiti a raccontare l’evoluzione culturale tra Italia e Cina.

A curare la meticolosa organizzazione dell’evento sarà il Gruppo Guang Hua Cultures et Media, la più importante realtà editoriale dei media in lingua cinese presente in tutta Europa. Le passate edizioni hanno registrato crescente successo e si sono svolte in luoghi iconici della cinematografica quali: 2016 Milano, con focus dedicato alla Cina presso l’Hotel Excelsior di Venezia Lido; 2017 Roma, Casa del Cinema; 2018 Roma, Sala Fellini Cinecittà; 2019 Ischia, Torre di Michelangelo; 2021 Venezia, Università Cà Foscari; 2022 Ischia, Villa Arbusto.

All’incontro di presentazione, oltre a Roberto Alberti, SVP & Chief Commercial Officer di Costa Crociere, ha partecipato Zhang Xiaobei, Presidente della Mostra Cinematografica, e direttore generale della Guang Hua Cultures et Media, Sun Zongheng direttore ufficio stampa dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Xin Wang responsabile dell’ufficio per il turismo cinese a Roma, e la Dott.ssa Anna Maria De Luca in rappresentanza del sottosegretario del Ministero della Cultura On. Vittorio Sgarbi. A presentare la conferenza stampa Daisy Ciotti, coreografa e direttore artistico .

“E’ per me motivo di orgoglio – dice Mr. Zhang Xiaboei, giunto per l’occasione direttamente da Parigi – essere a bordo di questa prestigiosa nave da crociera, simbolo dello stile italiano, particolarmente amato da cinesi. I nostri paesi hanno molto in comune: l’amicizia, la cultura e l’amore per il cinema. Attraverso il linguaggio cinematografico, ci auguriamo di poter rafforzare i nostri legami, sviluppando nuove sinergie e opportunità di cooperazione in uno dei settori in continua espansione, specialmente nel mercato asiatico”.

“Siamo lieti di ospitare questo importante evento cinematografico, che per la prima volta sale a bordo di una crociera. Le nostre navi, e in particolare Costa Smeralda, sono un vero e proprio spettacolo sul mare, dove vivere momenti unici e indimenticabili. Quindi si sposano perfettamente con le emozioni e la magia del cinema. Inoltre, questa rassegna ha tra i suoi obiettivi quello di favorire lo scambio e l’amicizia tra culture, tramite il linguaggio universale del cinema; proprio come le nostre navi, che uniscono popoli e destinazioni diverse attraverso il mare. In particolare, con l’Asia abbiamo un legame storico, che stiamo rafforzando ulteriormente con la ripartenza delle crociere in Asia della nostra nave Costa Serena” - ha dichiarato Roberto Alberti, SVP & Chief Commercial Officer di Costa Crociere.