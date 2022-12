Botte da orbi tra Laura Tecce e Dago: "Non sono showgirl". "E quando facevi la valletta?"

La giornalista furiosa per un articolo del sito di gossip. Che però rincara la dose

Botte da orbi tra la giornalista Laura Tecce e il sito di gossip Dagospia. Tutto nasce da un articolo in cui il portale definisce "ex showgirl" la giornalista che attualmente conduce la trasmissione "Onorevoli confessioni" sulla Rai.

Una definizione che Tecce non gradisce, al punto di scrivere una piccata lettera al sito: "Ti segnalo che non sono né ex né showgirl. Sono giornalista professionista dal 2007 e mi sono sempre e solo occupata di politica nei giornali e in tv".

Dagospia però non ci sta, e nella replica alla lettera mette i puntini sulle "i": "E’ possibile che ci sia stato uno scambio di persona. Avevamo memoria di una certa Laura Tecce affiancata ad Amadeus come 'spalla' nel game show 'Cuore di mamma' ". Non solo: "La traballante memoria ci ha evocato una certa Laura Tecce impegnata anche alla conduzione di 'Italia sul 2 Estate', in onda su Raidue nel 2006, dove insieme a due note croniste d’assalto come Sabina Stilo e Luana Ravegnini si conducevano puntute inchieste su 'trucchi e consigli per sconfiggere la cellulite'. Potremmo davvero essere incappati in un clamoroso scambio di persona".

Uno a uno, palla al centro.