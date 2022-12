Luigi Di Maio e Virginia si sono lasciati, Dago-bomba: il motivo della rottura

16 dicembre 2022 a

Dopo mesi di voci e indiscrezioni pare che la storia tra Luigi Di Maio e Virginia Saba si sia definitivamente conclusa. "Questa volta è vero" titola Dagospia che in flash tra gossip e politica spiega come la decisione di chiudere la relazione tra l'ex ministro degli Esteri e la giornalista sia stata presa "di comune accordo nei giorni scorsi". Secondo quanto riporta il sito di Roberto D'Agostino, l'ex capo politico del Movimento 5 stelle e la cronista sarda studentessa di Teologia sono rimasti in "ottimi rapporti" e fanno sapere di conservare "un rapporto di amicizia speciale".

Le voci di una separazione imminente avevano ripreso vigore dopo il disastro elettorale di Di Maaio e del suo Impegno civico, fondato con Bruno Tabacci dopo la scissione dal Movimento 5 stelle. “Nessuna crisi con Virginia”, "continuiamo a convivere e a stare insieme felicemente. La notizia non è vera” aveva ribadito a più riprese a suo tempo. Ma i segnali che non andasse a gonfie vele tra i due erano evidenti, per mesi non si sono viste foto insieme sui social, per dirne una. Saba e Di Maio si sono conosciuti nel 2019 durante un pranzo elettorale, tre anni dopo sembra che la storia sia al capolinea.