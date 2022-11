Filippo Tonzani e Tommaso Battistacci con PT Suite amatissimi dai vip

Francesco Fredella 18 novembre 2022 a

“Se hai un idea e ci credi fermamente, sicuramente quell’idea sarà vincente”: queste frase riassume l’idea di base di PT Suite, il progetto nato da Filippo Tonzani e Tommaso Battistacci. “PT Suite nasce dalla nostra intuizione, di creare uno studio di consulenza volto al benessere a tutto tondo della persona. Un approccio innovativo attraverso protocolli personalizzati alimentari, di allenamento e il miglioramento del mindset”, dicono.



Il loro è un metodo multidisciplinare e costruito su misura per ogni persona. Il Metodo PT Suite è unico nel suo genere, è pura personalizzazione, le fondamenta del nostro metodo di basano sul concetto del benessere e consiste in uno stato di equilibrio momentaneo e dinamico dal punto di vista fisico, mentale e sociale.



“Allenamento, alimentazione e integrazione sono tre componenti che si intrecciano e influenzano reciprocamente ogni secondo della nostra vita. Non ce n'è una che sia più importante rispetto alle altre per noi, perché queste operano in maniera sinergica per creare dei percorsi che possano essere sostenibili ed efficaci nel tempo”, racconta ancora Filippo Tonzoni.





Ma loro chi sono? Consulenti, prima che allenatori. Persone, prima che professionisti qualificati. Il team di PT Suite, guidato da Tommaso e Filippo, si compone di diverse figure specializzate in tutti i campi del fitness e della nutrizione, andando a coprire ogni possibile esigenza, dal dimagrimento all’aumento della massa magra, passando per ricomposizione corporea e prestazioni sportive.



Ogni componente del team PT Suite è stato scelto secondo criteri di severità accademica, risultati comprovati sul campo e varietà di esperienze nel mondo dello sport.





E cosa fanno? Nel mondo del fitness, negli ultimi anni, si è imposto il concetto di “metodo”: ogni coach, azienda, guru che si rispetti promuove il proprio metodo, spesso addirittura accompagnato dalla dicitura “marchio registrato”. “La nostra è una verità meno patinata, magari meno d’effetto ma - ne siamo certi - di maggiore concretezza. Il nostro obiettivo non è vendere un metodo, ma mettere al servizio dell’individuo la professionalità di un team multidisciplinare che si approccia a ogni caso in modo totalmente diverso. Siamo nemici della standardizzazione e abbiamo usato approcci diversissimi tra loro per giungere al risultato finale desiderato dal cliente”, precisano i due personal trainer-imprenditori.



Tantissimi personaggi della televisione sono passati da loro. Giusto qualche nome: Achille Lauro, Mariano di Vaio, Vanessa Incontrada, Roberto Cavalli, Malika Elmaslouhi, isabella Poti, Vittoria Piria, Floriano Pellegrino, Eleonora Brunacci.