Kaffito è la realtà totalmente digitale che cambia il modo di scoprire e acquistare il caffè

Le nostre abitudini cambiano. Una volta, bisognava ritagliarsi un momento per recarsi al supermercato, fare la spesa e tornare a casa. Oggi, abbiamo la possibilità di farci consegnare i nostri prodotti preferiti direttamente alla nostra porta. Altre abitudini, invece, sono destinate a restare. Ad esempio, concedersi una pausa con una buona tazza di caffè, di mattina o durante la giornata. Ed è proprio su questo rituale quotidiano che Kaffito, lo shop online per gli amanti del caffè, fonda le sue basi.



“Volevamo che ci fosse un posto unico dove ogni amante del caffè potesse scoprire e acquistare i propri marchi preferiti. Una piattaforma che raccogliesse le migliori miscele di caffè e che le rendesse disponibili per qualsiasi gusto o per qualsiasi tipo di macchina”, ci racconta Roberto, CEO di Kaffito. In effetti, bastano pochi secondi su Kaffito per cogliere la vastità e la varietà della loro offerta. Su Kaffito tutto ruota intorno al caffè: dai più celebri ai più ricercati, dalle miscele più comuni a quelle più intriganti, e non solo. In pochi click, possiamo riempire il nostro carrello dei nostri caffè preferiti oppure selezionare qualche nuova proposta tutta da provare.



“Ognuno di noi ha dei gusti molto specifici, soprattutto quando parliamo di caffè”, ci dice Roberto, “insieme a questo, considera i diversi modelli di macchine per il caffè presenti sul mercato. Ogni cliente ha bisogno di effettuare una scelta ben precisa, combinando gusti personali a necessità prettamente tecniche. Questa scelta, su Kaffito, trova una risposta pratica e veloce”, aggiunge. Effettuare un ordine su Kaffito è tanto semplice quanto intuitivo. È come passeggiare per la corsia di un supermercato: dare uno sguardo ai prodotti e alle offerte, aggiungerli al carrello, passare per la cassa e finalizzare l’acquisto. Con l’unica differenza che tutto avviene nel giro di pochi click, comodamente da casa nostra.



“Vogliamo che ogni cliente trovi il suo posto nella nostra famiglia, per questo non solo proponiamo una vasta gamma di marchi e miscele, ma ci assicuriamo anche che siano disponibili in ogni formato: capsule e cialde compatibili con diversi tipi di macchine, come capsule compatibili Nespresso, capsule compatibili Lavazza A Modo Mio, e molti altri” ci rivela Roberto, CEO di Kaffito. “Avere questo tipo di offerta in un unico luogo con la possibilità di ricevere i prodotti a casa propria in poche ore cambia il nostro modo di concepire e vivere ogni singola tazzina di caffè” conclude.



Su Kaffito il cambiamento avviene in ogni step del processo. Comincia sulla pagina di ogni prodotto, dove troviamo descrizioni accurate e informazioni sia sulle origini che sulle proprietà organolettiche di ogni miscela. Prosegue al momento dell’acquisto: pratico, veloce e dai prezzi imbattibili, talvolta anche sottocosto. Infine, culmina con le spedizioni celeri in tutta Italia, per ricevere i propri prodotti in 24 ore per gli ordini effettuati prima delle 13:00. Da oggi, acquistare il caffè diventa un’esperienza totalmente nuova, sia per ritrovare i nostri marchi preferiti, sia per lasciarci sorprendere da miscele inaspettate. Qualunque siano i gusti, la passione per il caffè che accomuna sempre più persone trova piena espressione, in qualsiasi formato, solo su Kaffito.it