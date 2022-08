Matteo Salvini, che gaffe al Tg La7. "Leader della..." e il leghista ci ride su

30 agosto 2022 a

Clamorosa gaffe al Tg La7 dove Matteo Salvini è stato ribattezzato "leader della sega". Il lapsus, assolutamente involontario, è andato in onda durante il telegiornale diretto da Enrico Mentana e il video dello spezzone ha iniziato a girare sui social. Si parlava della corsa del prezzo del gas e il conduttore del tg stava per presentare ai telespettatori di La7 le dichiarazioni di Matteo Salvini, leader della Lega, soltanto che al momento di indicare la carica del senatore una "S" è scivolata al posto della "L".

Il segretario del Carroccio non se l’è presa affatto, anzi su Instagram, dove era stata postata la clip, ha postato l'emoticon della risata. Neanche a dirlo, il lapsus televisivo ha scatenato le ironie degli utenti dei social e qualche attacco gratuito.

Tornando al tema dell'energia, drammatico per molte famiglie e aziende, Salvini nel corso della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda martedì 30 agosto su Rai ha affermato che "la cosa più importante da fare è fermare gli aumenti delle bollette di luce e gas perché rischiamo una strage di posti di lavoro. Spero che Parlamento e governo si attivino. Serve subito un accordo di tutta la politica. Troviamo il modo di mettere sul tavolo non meno di 30 miliardi adesso per evitare un’ecatombe", ha detto il leader della Lega, con la "L".