"Matrimonio finito?" Aria di crisi per l'ex velina Ludovica Frasca e Frank Faricy

Matrimonio finito? Pare di sì. Forse quello tra l'ex velina Ludovica Frasca e l’imprenditore londinese Frank Faricy potrebbe essere un matrimonio da archiviare. Meglio usare il condizionale, visto che i diretti interessati per adesso non parlano.

Parlano i ben informati, le malelingue. Stavolta tocca a loro tratteggiare questa storia che sarebbe giunta all'improvviso al capolinea. Eppure sembrava una favola nel vero senso della parola: a marzo del 2021 vennero annunciate le nozze, passione e sentimento fiume con l’inizio della love story. Dopo tre settimane è arrivato il matrimonio, celebrato in Florida con rito civile, molto semplice. “I nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa”, aveva raccontato la donna. E' passato un anno, tutto sembra essere svanito. Cambiato.

Ci pensa, poi, "The Pipol Gossip" (un nuovo portale) a parlare di qualche retroscena in più su quello che sarebbe accaduto tra l'ex velina e il suo compagno. Prima di tutto si sarebbe trasferita a Milano senza il fidanzato al seguito. Ci sarebbero, poi, le testimonianze di alcuni amici della coppia che parano di rottura totale, visto che lei non avrebbe più la fede al dito.