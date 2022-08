Totti-Blasi, spunta l'accordo segreto tra Francesco e Noemi

08 agosto 2022 a

a

a

Uscire allo scoperto solo quando saranno firmati gli accordi per il divorzio. Sarebbe questo, l''accordo segreto' tra Francesco Totti e Noemi Bocchi secondo un'indiscrezione pubblicata dal Messaggero. Un accordo necessario per tutelare loro stessi e i figli. I due dovrebbero uscire allo scoperto solo "quando la battaglia legale con Ilary Blasi sarà finita".

Il vaso è colmo: Totti non ce la fa più. Furia per i retroscena: cosa lo fa scatenare





Un patto che potrebbe durare a lungo visto che le pratiche per la separazione sono ancora ferme. L'ex coppia avrebbe optato per una procedura abbreviata con negoziazione assistita che dovrebbe accorciare i tempi per la separazione. Tempi che rimangono sempre lunghi, si parla sempre di mesi, considerando che le parti non si sarebbero ancora sedute insieme al tavolo delle trattative.

Il vaso è colmo: Totti non ce la fa più. Furia per i retroscena: cosa lo fa scatenare



Mentre Ilary è scappata in Trentino per concedersi altri giorni di relax lontano dalla Capitale, Francesco Totti è a Sabaudia per trascorrere qualche settimana al mare con i figli. A San Felice Circeo, poco distante, ci dovrebbe essere anche Noemi che quest'anno ha dato forfait all'amata Sardegna per rimanere vicino a Francesco.