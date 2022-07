Diego Granese impazzito su Tik Tok: il video virale con le influencer

Francesco Fredella 09 luglio 2022 a

Imprenditore. Famoso in tv per una storia lampo con l’ex di Brosio, Maria Laura De Vitis, che ha partecipato all’Isola dei famlsi. Oggi Diego Granese sta volando sui social, soprattutto su Tik Tok. Vive tra Roma e Dubai e pubblica in continuazione videl, l’ultimo viene realizzato con Alessandra Gilioli, Elena Nicole Pasqualotti, Stephanie Bellarte e Gemma Lenoci. Tutto diventa virale. Le musiche, Tik Tok, la Rete: in pochissimo tempo - inutile negarlo - quel video riceve un botto di visualizzazioni. Il video viene girato in piscina, ma Granese resta in maglietta. Tra i commenti spunta pure quello di Steven Basalari, idolo di Tik Tok con decine e decine di personaggi famosi. Che dice: “Bilzerian chi?”. Il riferimento a Dan Bilzerian, famoso giocatore personaggio dei social conosciuto da molti dove è seguito da più di 12 milioni di followers. Lo scorso anno, sulla coda del Gf vip, si vociferava anche il nome di Granese. Potrebbe tornare quest’anno? Chissà. Potrebbe essere sicuramente un personaggio accattivante: ironico, simpatico, amante del lusso. Farebbe parlare tutti.

