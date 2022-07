Rai, bufera per l'intervista al playboy di Riccione. Imbarazzo in diretta a "Camper" poi le scuse

08 luglio 2022 a

I segreti del playboy della riviera romagnola fanno scoppiare l'ennesima bufera in Rai. Succede a Camper, trasmissione del daytime estivo di Rai1 condotta da Roberta Morise e Tinto. L’inviata Maria Elena Fabi è in collegamento dalla spiaggia di Rimini dove ha un ospite, Pucci Cappelli, fama di playboy ma anche un passato quantomeno controverso.

"Quante donne hai conquistato nella tua vita?”, ha chiesto a bruciapelo la giornalista. “Buongiorno, devo dirlo proprio? 5246”, ha affermato senza colpo ferire Cappelli. “Già che lo dice non mi piace questa cosa”, ha commentato allora Fabi prima di scoppiare in una risata. Il playboy ha poi snocciolato i suoi consigli per un rimorchio di successo: invito a cena e un mazzo di rose. “Lui è stato l’esponente di quel genere di uomo italiano che conquistava tutte le donne”, ha commentato la giornalista ma sui social è partita la valanga di critiche per un siparietto ritenuto quantomeno di cattivo gusto.

Anche perché l'intervista ha fatto tornare a galla vecchie notizie, relative a Cappelli, che aveva gestito fino a qualche anno fa un night club di Riccione nell'ambito del quale era finito al centro di una inchiesta su un giro di prostituzione e droga che lo aveva portato agli arresti domiciliari. Lo riporta il Fatto che ricorda come nel 2017 il playboy aveva patteggiato un anno e quattro mesi. Dopo la bufera, nella puntata successiva di Camper Fabi ha iniziato il collegamento scusandosi per l'intervista delle polemiche.

