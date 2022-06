Nicolò Zaniolo "pizzicato" con la misteriosa mora Kejdis in barca. Lo scoop di Signorini

Francesco Fredella 29 giugno 2022 a

Cosa ci fa Nicolò Zaniolo con una ragazza misteriosa in alto mare? Adesso lo scoop è firmato da Alfonso Signorini, che su "Chi" fotografa il calciatore della Roma alle prese con la hair-stylist di nome Kejdis. Al momento non si sa se si tratta di un amore segreto oppure altro, ma la cosa certa è che Zaniolo così felice non lo si vedeva da tempo. Troppo tempo. Potrebbe essere la storia di un grande amore.

Zaniolo per anni ha vestito i panni del "tombeur de femmes", ma è anche un papà molto attento da sempre alla ricerca della privacy: poche, scarse, foto in giro. Fino all'arrivo dei paparazzi di Signorini. Adesso Zaniolo è in vacanza su uno yacht, dove marca stretto le curve di una donna ancora misteriosa per molti giornalisti. Il calciatore della Roma è stato pizzicato al largo di Ponza con un po' di amici a bordo e una bellissima ragazza. Tanto, troppo, feeling.

Zaniolo resta uno dei più amati dalle donne di ogni età. Un vero punto di riferimento, che adesso prima del ritorno in campo si concede un po' di meritato relax. Sarà davvero innamorato di questa mora? Tutto resta avvolto nel mistero. Eppure, come fa sapere Tgcom, prima del weekend a Ponza, era stato avvistato in Toscana con Federico Chiesa. Tra i due calciatori un selfie che ha fatto subito il giro della Rete. Hanno sognato i tifosi juventini. Zaniolo potrebbe avere una passione bianconera, ma questo - secondo i ben informati - non aprirà nuovi possibili scenari.

