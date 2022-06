Davide Frattesi compare nudo sul suo profilo Instagram. Lui accusa: “Telefono hackerato”

27 giugno 2022 a

Brutta disavventura per Davide Frattesi. Sull’account Instagram del centrocampista del Sassuolo, finito nella lista degli obiettivi della Roma che lo vuole acquistare durante questo calciomercato estivo, è apparsa una sua foto allo specchio completamente nudo. Il calciatore ha provveduto a rimuovere prontamente lo scatto dalle storie di Instagram (negli scorsi giorni è partito per una vacanza ad Ibiza con l’amico Gianluca Scamacca) ed ha accusato un intromissione nel proprio cellulare: “Ragazzi scusate ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il telefono ed è stata postata questa foto... Mi dispiace!”. Una spiacevole ingerenza di alcuni pirati informatici nella vita privata di un personaggio noto.

