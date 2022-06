Ballottaggi, Biancofiore: "Cosa altro deve accadere affinché Berlusconi cambi squadra?"

27 giugno 2022 a

"Mi chiedo cos’altro debba accadere affinché Silvio Berlusconi cambi una squadra dirigente che ha perso tutte le partite e le coppe dal 2018...". L’attacco arriva da Michaela Biancofiore, che in una lunga nota analizza l’esito del voto dei ballottaggi chiamando in causa il partito, Forza Italia, in cui per lunghi anni ha militato, ricoprendo anche il ruolo di coordinatore regionale del Trentino Alto Adige. La deputata, che ha condiviso l’esperienza di Coraggio Italia ma che per ora, dopo lo scioglimento del gruppo, rimane indipendente, passa in rassegna i passaggi politico-elettorali degli ultimi anni in casa azzurra: “L’incredibile sconfitta di Monza, il disastro di Verona, il dramma di Catanzaro, e ancora prima Roma, Milano, le europee dove è stato impedito a Berlusconi di candidarsi nella circoscrizione centro, la falcidiazione totale di una classe dirigente storica”. E aggiunge: "Ha ragione il Presidente quando dice che Forza Italia ha un potenziale del 20% e che può essere ancora la forza centrale del centro destra, ma affinché accada deve cambiare tutto”.

Biancofiore poi allarga il discorso guardando all’alleanza di centrodestra: "dalle sue decisioni -osserva riferendosi al leader azzurro- ricade anche la competitività della coalizione alle prossime politiche, così come è accaduto a Verona dove l’appoggio ad un candidato, bravissimo, ma divisivo, ha condotto alla sconfitta storica di una città simbolo per il centro destra”. Dunque, da qui l’appello: "Basta dare assist alla sinistra, Berlusconi riprenda in mano il suo movimento, riunisca la diaspora delle civiche e ricostruisca un centro destra vittorioso intorno ad una donna, come Giorgia Meloni, che ha dimostrato oggi di essere il traino del centro destra. L’Italia é donna e il Berlusconi che conoscevo io, è sempre stato in sintonia con la pancia del Paese".

