Corona contro Bonucci: "Devi andare in galera". E poi svela: "Col pronostico ho vinto 400mila euro"

13 gennaio 2022 a

a

a

Inter-Juve non finisce più per Fabrizio Corona. Dopo aver azzeccato il pronostico sul risultato della gara nei tempi supplementari e aver celebrato la "profezia" sui social, Corona si affida ancora una volta a Instagram per attaccare il difensore della Juventus Leonardo Bonucci, reo di aver aggredito un dirigente dell'Inter durante le fasi conclusive della gara, proprio mentre il calciatore era in attesa di entrare in campo per tirare quei rigori che poi, in virtù del gol di Sanchez allo scadere, non si sarebbero più tirati.

Video su questo argomento Inter-Juve, Fabrizio Corona azzecca il pronostico della Supercoppa Italiana

Bonucci è stato sostanzialmente perdonato alla giustizia sportiva, che lo ha sanzionato con soli diecimila euro di multa. Ma per Corona le cose non possono finire così. "Quella di ieri di 'sto fenomeno - scrive su una storia di Instagram a corredo di una foto di Bonucci - è una vera e propria aggressione punita dall'articolo 581 del codice penale. Qui non si tratta di giustizia sportiva. Voglio vedere come va a finire. Se lo avessi fatti io oggi avrei festeggiato a San Vittore. se nessuno lo fa, oggi mi costituisco parte civile e lo denuncio".

Video su questo argomento Sono un mago, l'urlo di Corona dopo la profezia sull'Inter

Non finisce qui. Perché pubblicando il video dello scontro tra Bonucci e il dirigente dell'Inter, Corona si lascia andare e scrive a caratteri cubitali: "Sta m... di Bonucci, vieni a casa mia a fare il bullo, sfigato gobbo di m...".

La partita non ha riservato però solo amarezze a Corona. Oltre alla soddisfazione per la vittoria della Supercoppa della sua amata Inter, c'è anche quella di aver azzeccato il pronostico e di aver anche rimediato una bella somma. Lo ha confessato lui stesso al portale Open. Grazie a quella scommessa, ha intascato oltre 400mila euro. Decisamente un mercoledì sera da incorniciare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.