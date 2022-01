Tra Belen e De Martino nuovo ritorno di fiamma. Eccoli insieme all'aeroporto

13 gennaio 2022 a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme. Le voci nelle ultime ore si stanno rincorrendo. E dopo che il settimanale Oggi ha pubblicato le foto che ritraggono i due ex coniugi insieme, sembra più che una semplice paparazzata. La bella argentina è volata senza figli in Uruguay insieme all'amica Patrizia Griffini (con la quale Belen ha stretto un'amicizia indissolubile ai tempi del rapporto d'amore con Fabrizio Corona). Una vacanza di mare e gite tra la natura per ricaricare le pile mentre il primogenito Santiago era con papà Stefano e la piccola Luna Marì con Antonino Spinalbese.

Pare che De Martino, oramai lanciatissimo come conduttore Tv, dopo aver archiviato la parentesi da ballerino, abbia accompagnato Belen in aeroporto alla partenza e sia poi andato a riprenderla a Malpensa al ritorno. Lui, da perfetto gentiluomo, ha spinto il carrello con i bagagli, caricato la macchina e poi accompagnato la Rodriguez fino a casa. Dell'ultimo fidanzato dell'argentina neanche l'ombra. A dimostrazione che la storia con Spinalbese, durata il tempo di mettere al mondo una figlia bellissima, sia definitivamente archiviata. Se fosse vero che tra De Martino e la Rodriguez c'è un nuovo ritorno di fiamma, sarebbe la terza volta che si riprendono. Dopo la crisi del 2015, infatti, i due sono tornati insieme nel 2019. Per poi "scoppiare" di nuovo durante il lockdown. Al fianco dell'ex parrucchiere Antonino, Belen sembrava aver ritrovato la sua serenità ma così non è stato. La Rdoriguez si dichiara single. Ma chissà cosa riserva il futuro...

