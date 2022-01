"A pacchia di leopardo" delizie che ci tengono svegli

Dino Basili, maestro di aforismi da 40 anni, ci "illumina" tra un impegno istituzionale e l'altro

Francesco Storace 02 gennaio 2022 a

a

a

L’aforisma è la freccia acuminata. La riflessione che ti tiene sveglio. Il pensiero che ti indica la strada. E Dino Basili, maestro del genere da una quarantina d’anni tra un impegno istituzionale e l’altro, ci delizia con una pubblicazione che è tutto un programma già dal titolo: «A pacchia di leopardo», Babbomorto editore, ad un prezzo da amatori, 5 euro e tanti auguri per le festività.

I suoi scritti – è l’affascinante prefazione di Gino Ruozzi – stanno «nella tradizione civile e terapeutica dei Ricordi di Francesco Guicciardini, dei Pensieri di Giacomo Leopardi, degli Apoftemmi, dei Frammenti e degli Aforismi di Giacomo Leopardi». Touché.

In tempo di Covid, ci sta bene «Pura noia contro paranoia. Che barba».

E poi il messaggio ad una politica esitante, impaziente ma incerta: «Chi rompe gli indugi non indugi sulle rotture».

Sembra pensare al Quirinale Dino Basili, che gli alti Palazzi ha frequentato con sussiego e competenze d’altri tempi, quando pare avvisare tutti i competitori circondati da interessati al Colle e da illusionisti che li coccolano: «I falsi convenevoli anticipano pesanti scortesie». Occhio, aspiranti Presidenti.

Ce n’è pure per Mario Draghi e Roberto Speranza, con la signorilità tipica dell’autore: «Pass o no pass: lasciare libero l’assaggio». Legioni di titolari di bar e ristoranti offriranno il libro alla clientela.

Non ci sono più nemmeno i comunisti di una volta: «Saluta col pugno chiuso, però dentro c’è una caramella».

È un editoriale dedicato al contrasto alla povertà con metodo grillino, quello che Basili sembra dedicare al reddito di cittadinanza: «L’assistenzialismo si diffonde a pacchia di leopardo».

Senza escludere le cose serie di una volta: «Due a me, uno a te… Un’alternativa decente è la lottizzazione benfatta; nell’insieme e casella per casella». Manuale Cencelli, riveduto e corretto lodando quelli di prima.

E come suona terribilmente moderno quel «beati i popoli che non hanno bisogno di ‘ex», un tempo si citavano gli eroi.

L’esperienza che insegue il Maestro gli fa rivivere i tempi antichi: «Flop, il provvedimento è accolto male; flop flop, si sentono i passi di una ritirata sorniona». Non c’erano i like. Adesso si annuncia via social salvo poi cancellare il post maledetto.

Infine, messaggio al futuro, che poi è la sacrosanta preoccupazione comune: «La transizione ecologica moltiplicherà gli aspiranti green boss?». Basili, il grande di sempre. Aforismi che rappresentano il più bel regalo di Natale per chi ha la fortuna di leggerli.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.