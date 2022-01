01 gennaio 2022 a

Notte di San Silvestro in quarantena forzata col marito Fedez me non per questo senza un tocco di erotismo. Chiara Ferragni su Instagram ha svelato il look di Capodanno, top nero con stringhe sulla pelle nuda e pantaloni trasparenti. In questi giorni di Covid e isolamento l'impreneditrice e influencer ha stupito i suoi fan anche con un inaspettato scatto in topless.

