Il film "L'uomo dal fiore in bocca" su Raiplay dal 30 dicembre

“L’uomo dal fiore in bocca”, il film scritto e diretto da Gabriele Lavia e prodotto da Manuela Cacciamani per One More Pictures con Rai Cinema, sarà disponibile da domani 30 dicembre in prima visione esclusiva su RaiPlay. L’opera è tratta dalle novelle di Luigi Pirandello ed è stata presentata in concorso ufficiale alla 39a edizione del Torino Film Festival. Il film è scritto e diretto da Gabriele Lavia ed è interpretato da Gabriele Lavia, Michele De Maria e Rosa Palasciano.

La storia è ambientata, in una stazione ferroviaria. Enorme, irreale. – spiega Gabriele Lavia - In una “sala d’aspetto” gigantesca, sporca e deserta. Soltanto due piccolissimi uomini. Uno pieno di vita, di impegni: la moglie, i figli, il lavoro, i sogni, le speranze, le paure, le angosce. L’altro, ormai condannato a morte da un male incurabile, ascolta con morbosa curiosità il racconto della piccola vita del “piccolo” uomo per coglierne l’assoluta assenza di senso, la stupidità delle sue illusioni, l’insulsaggine delle sue occupazioni e degli impegni inutili della vita>>.

<<L’uomo dal fiore in bocca ha rappresentato per noi una sfida produttiva affascinante - spiega Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures - Il talento indiscusso e l’esperienza del Maestro Gabriele Lavia si sposano e si confrontano con gli effetti visivi più all'avanguardia, in un mélange equilibrato che fonde tradizione e innovazione, nel rispetto dell'immenso valore del testo pirandelliano>>.

