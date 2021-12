Wanda Nara trai i fiori mette in mostra il lato B. E Mauro Icardi impazzisce

Giada Oricchio 29 dicembre 2021 a

a

a

“Il giardino più bello” e in primo piano il lato B. Wanda Nara annichilisce i follower e il marito Mauro Icardi con una foto del rotondo e extra large fondoschiena adornato da un perizoma bisognoso di lente di ingrandimento in mezzo a un giardino di particolari fiori blu. Una posa sexy che è piaciuta a oltre 400mila seguaci su Instagram.

I commenti sono più o meno irriferibili, qualcuno osa parlare di Photoshop, qualcuno punge ricordandole che la “China”, l’attrice sudamericana ex amante di Icardi, è più bella.

Ma l’apprezzamento più smielato e melenso è proprio del calciatore: “Tu sei il fiore più bello” ha scritto sotto l’immagine facendo capire che è ancora in cammino sulla strada del perdono definitivo. La coppia si trova a casa, in Argentina, dove sta trascorrendo le feste con i 5 figli e la famiglia. Tra una grigliata e un bagno in piscina con zoom fisso sulle terga di Wanda, i due si giurano amore eterno pubblicamente, si fotografano abbracciati, innamorati, affiatati e soprattutto mezzi nudi. La crisi e l'idea di divorzio sembrano un lontano ricordo così come lo scandalo "corna-gate" che un paio di mesi fa ha travolto il giocatore del PSG.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.