Momenti di panico a Milano per Bruno Vespa: la brutta disavventura in ascensore

Grazie alle severissime misure anti Covid, la Scala torna a brillare per la Prima del 7 dicembre. Dopo che nel 2020 la stagione operistica ha preso il via senza il pubblico in sala, quest'anno si torna dal vivo. Apre la stagione il 'Macbeth' di Verdi, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e anche di Bruno Vespa, che insieme a Milly Carlucci conduce la trasmissione dedicata su Rai1. Il giornalista ha però avuto un contrattempo nel suo hotel a Milano, un fastidioso incidente che gli ha scombinato i piani. Vespa, insieme alla moglie Augusta Iannini, è rimasto bloccati in ascensore per quasi un’ora. Come riferisce Dagospia dopo 40 minuti sono riusciti ad uscire e a rivedere la luce grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Una “prima” movimentata.

