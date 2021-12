Maurizio Battista si separa dalla moglie e scrive un post alla figlia Anna

06 dicembre 2021 a

La storia d’amore tra Maurizio Battista e la giovane Alessandra Moretti è giunta al capolinea. Una decisione ponderata, presa consensualmente, ma sicuramente sofferta per il grande attore romano, che sui social scrive alla figlia Anna, una bambina bellissima, ancora piccola. La bimba ha, infatti, solo cinque anni.

Tra le righe si legge tutta la sofferenza per un distacco inevitabile. «Cara Anna - scrive Maurizio Battista - a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra. La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre Te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti». «Ogni giorno - scrive ancora - continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l’unico faro rimane sempre l’amore. Papà».

