Covid, prima al San Carlo di Napoli, troppa ressa. Con Casellati e Fico arrivano gli ispettori della Asl

Polemica all’esterno del Teatro San Carlo di Napoli che questa sera ospita la prima del film di Sergio Rubini «I fratelli De Filippo», alla presenza della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del presidente della Camera Roberto Fico. Nella mezz’ora che ha preceduto l’inizio dello spettacolo, previsto alle 18, si è creata una ressa all’esterno del botteghino del teatro, dove gli invitati alla proiezione dovevano necessariamente passare per ritirare il biglietto a loro riservato. Tra questi anche il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, che ha rinunciato a ritirare il biglietto e a partecipare alla serata.

«Arrivare al Teatro San Carlo all’orario stabilito dagli organizzatori via email e trovare un simile assembramento - dichiara Verdoliva - credo sia prima di tutto un insulto ai nostri sforzi quotidiani nella lotta alla diffusione del contagio. Per questo, anche se a malincuore ho deciso di andare via. Prima però ho chiesto alle forze dell’ordine di intervenire con gli organizzatori dello spettacolo, così da sciogliere il prima possibile quell’assurdo assembramento. Ho anche attivato il Dipartimento di Prevenzione per un’immediata verifica di come l’evento è stato organizzato, per capire se e quali misure erano state prese, ma di certo io non ho visto nessun servizio d’ordine per il governo della fila. Voglio ringraziare le forze dell’ordine che hanno preso immediatamente atto della situazione e hanno fatto sin da subito quanto possibile per allentare la calca. Questa è certamente una serata da dimenticare, che non rispecchia gli sforzi fatti per combattere la pandemia», conclude Verdoliva.

