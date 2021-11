Il solito Fedez, la discesa in campo è per il promuovere il suo disco (video)

15 novembre 2021 a

"Meno male che Federico c'è". Se la canta e se la suona Fedez dopo la registrazione del dominio internet fedezelezioni2023.it che aveva fatto parlare di una sua discesa in politica. Il rapper ha lanciato un video scimmiottando il celebre filmato della discesa in campo di Silvio Berlusconi per cavalcare l'onda e promuovere il suo disco. Insomma, l'unica cosa che conta è il marketing autoreferenziale, soldi e visibilità.

Scendo in campo perché la politica italiana è una cosa seria

Vota Disumano #ioscelgodisumano #26novembre #fedezelezioni2023 pic.twitter.com/zJ3DhcHXZV — Fedez (@Fedez) November 15, 2021

"L'Italia è il paese che amo, dove ho i miei orizzonti" attacca Fedez che appare insieme a un cagnolino in una location simile a quella della famosa cassetta del Cavaliere. "Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di truffatore", "la passione per i preti che fanno i tiktoker". Pertanto "Penso di scendere in campo e di provare la cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese civile " governato da forze politiche "mature e da uomini legati a doppio filo ad un passato di conquiste sindacali e di diritti per tutti". Il partito "non a caso" si chiama Disumano, proprio come il suo ultimo disco...

"È possibile realizzare insieme un grande incubo" è il pensiero di Fedez per un Paese sempre più "menefreghista verso chi ha bisogno e che recita"in Europa " il ruolo del cespuglio possiamo. Il nuovo "Miracolo Italiano" puntava al milione di posti di lavoro, la proirità di Fedez è il suo...

