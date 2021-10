Ronaldo e Georgina aspettano due gemelli. E i figli saranno sei

28 ottobre 2021 a

La famiglia di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si allarga ancora. «Lieti di annunciare che aspettiamo due gemelli», ha scritto CR7 in un post su Instagram in cui mostra, insieme alla compagna, la foto dell’ecografia.

Confermati quindi i rumors, arrivati in queste ore dalla Spagna, sulla gravidanza della donna. «I nostri cuori sono pieni di amore - ha aggiunto l’attaccante del Manchester United - Non vediamo l’ora di conoscervi».

Ronaldo è diventato padre per la prima volta nel giugno del 2010 quando in un ospedale americano è nato Cristiano Junior . In quel periodo il campione portoghese giocava nel Real Madrid Real Madrid e solo un mese dopo la nascita il calciatore ha svelato la sua paternità scatenando mille polemiche perché non si è mai saputo in verità chi fosse la madre del bambino che vive stabilmente con Ronaldo fin dalla nascita.

Nell'estate del 2017: l'8 giugno il portoghese, ha annunciato la nascita, sempre in America,di due gemelli, Eva e Mateo, venuti al mondo da madre surrogata e non dalla compagna Georgina. La Rodriguez è mamma, invece, di Alana Martina, nata a novembre dello stesso anno con parto naturale a Madrid. E ora con i due ultimi gemelli la famiglia si allarga ancora: stavolta siamo a quota sei.

