Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United è un flop. La colpa è delle pecore

Ci sono già i primi mugugni per il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United. In Inghilterra si discute dei problemi tattici che Solskjaer è tenuto ad affrontare - il dubbio è se schierare CR7 punta o esterno a sinistra - ma dal Sun arriva una clamorosa rivelazione che potrebbe giustificare un inizio leggermente zoppicante, con il ko all’esordio in Champions League contro gli svizzeri dello Young Boys.

L’ex attaccante di Juventus e Real Madrid, ha scelto per vivere la sua seconda vita in Inghilterra una villa circondata da 23 acri di terreno, con sette posti letto e 6 milioni di sterline di costo. Ronaldo ha dovuto però abbandonare in fretta e furia l’abitazione di lusso. E di chi è la responsabilità? Secondo il tabloid britannico l’asso portoghese, Georgina Rodriguez e i quattro figli sono stati costretti a trasferirsi a causa della presenza di pecore troppo rumorose nei dintorni della dimora. I belati continui che sin dall’albo disturbavano la famiglia hanno portato Ronaldo a dire addio alla villa dopo appena pochi giorni: la nuova residenza ha sempre sette posti letto, ma vale la metà di quella precedente ed è di proprietà di una ex calciatore del Manchester United.

