Chi vince il Pallone d'Oro 2021: c'è già la classifica finale, delusione Italia

28 ottobre 2021 a

a

a

Il Pallone d'Oro 2021 sarà assegnato a Robert Lewandowski: è l'anticipazione del quotidiano spagnolo "Marca". Il premio, organizzato da "France Football", viene consegnato il 29 novembre ma nelle ultime ore, scrive Marca, è trapelata una lista nella quale è indicato come vincitore l'attaccante polacco, il grande favorito dello scorso anno. Le votazioni, riservate a giornalisti, capitani e allenatori, si sono chiuse nel weekend.

Il premio l'anno scorso non era stato assegnato, a causa della pandemia: l'ultima edizione, nel 2019, aveva visto il trionfo di Leo Messi. Secondo l'indiscrezione di "Marca". Lewandowski guiderebbe la classifica 2021 con 627 voti, precedendo Messi (Psg) e Karim Benzema (Real Madrid). Ai piedi del podio Salah (Liverpool) davanti a Jorginho (Chelsea), primo tra gli italiani e Mbappé (Psg), solo nono Cristiano Ronaldo, passato in estate dalla Juventus al Manchester United. Se la lista verrà confermata, si piazza all'undicesimo posto Gianluigi Donnarumma, sbarcato a inizio stagione al Psg. Due gradini più sotto, lo juventino Giorgio Chiellini. Anche nel 2018, anno in cui vinse Luka Modric, trapelò in anticipo una lista che azzeccò tutte le posizioni, compresa quella del croato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.