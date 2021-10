Storia d'amore al capolinea per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La conferma social: resta single…

27 ottobre 2021 a

La bomba era stata lanciata già qualche giorno fa, ma ora piovono conferme sulla crisi nera nel rapporto d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La love story tra la showgirl argentina e il parrucchiere sembra arrivata al capolinea, anche se per ora nessuno dei due ha confermato ufficialmente le indiscrezioni che impazzano nel mondo del gossip. A rendere ancora più bollente la situazione ci ha pensato la stessa Belen con una storia su Instagram: “Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto, sotto sperava di trovare”.

La frase, secondo gli esperti di cronaca rosa, è indirizzata proprio al compagno Antonino, padre della piccola Luna Marì nata lo scorso 12 luglio. Il rapporto tra i due è durato poco più di un anno e nonostante la nascita di una figlia non sembrano esserci i presupposti per andare avanti. E intanto la Rodriguez ha fatto impazzire i suoi follower a colpi di video hot che la vedono impegnata sul set per lo shooting di Jadea, brand di cui è da anni testimonial.

