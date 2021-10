Ballando con le stelle, Andrea Iannone e Lucrezia Lando sbandano in pista: “Una schifezza”. Il pilota va ko

Giada Oricchio 23 ottobre 2021 a

Selvaggia Lucarelli prende a sportellate Andrea Iannone: “Una schifezza”. Nella seconda diretta di “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai1, l’ex motociclista, accompagnato dall'insegnante Lucrezia Lando, si è esibito in una salsa robotica (nonostante le mani birichine) che ha lasciato insoddisfatti i giudici. Carolyn Smith cerca di non travolgere Iannone e usa l’arma della diplomazia: “C’è qualche scioglimento di corpo, era tutto a tempo, ma i miglioramenti vanno cercati con la lente di ingrandimento”, Fabio Canino si trincera dietro una battuta: “Questa salsa deve cuocere ancora”, mentre Selvaggia Lucarelli lo butta fuori pista senza tanti complimenti: “Parto subito dalle cose negative: è stata una schifezza, proprio una schifezza, però ho apprezzato la scheda di presentazione, ti sei raccontato, ho capito che sei un timido, se fai diventare questa timidezza qualcos’altro farai bene, confido nel fatto che la tua personalità forte possa valorizzare il resto che per ora è una schifezza”.

Solo Alessandra Mussolini lo vede “pelvico” come il maestro Maykel Fonts. E infatti Iannone-Lando totalizzano la miseria di 20 punti. L'ex campione di moto, sollecitato da Ivan Zazzaroni, ha ricordato Marco Simoncelli, scomparso esattamente 10 anni fa: "L’ho ricordato sui social, è stato um compagno di vita, mi emoziono a parlare di Marco anche perché ho una grande ferita da parte del mio mondo (la squalifica per doping, nda). E’ stata una grande perdita così come lo sarà Valentino Rossi che ha dato alla MotoGP la popolarità ed è stato un esempio esemplare”.

