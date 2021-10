Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini spaventa Milly Carlucci ma non molla. E spenna Selvaggia Lucarelli: "Omaggio alle galline"

Giada Oricchio 23 ottobre 2021 a

Siparietto a “Ballando con le Stelle” tra Milly Carlucci e Alessandra Mussolini. La seconda puntata del dancing show di RaiUno si apre con un “abbandono” a sorpresa, anzi no. In settimana la giurata Selvaggia Lucarelli, a una domanda di un follower su Instagram, sull’utilità dell’ex politica a “Ballando”, ha risposto: “Tutte le dittature prima o poi finiscono”. A stretto giro la replica di Mussolini: “Con questo attacco non credo che ci siano le condizioni per continuare”. Così, sabato 23 ottobre, Carlucci prende il toro per le corna: “Allora in settimana c’è stata una querelle sui social, come la vogliamo chiamare? Una discussione? Una querelle tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini… vediamo come è andata a finire…”.

L’ex deputata guadagna il centro dello studio e spaventa la conduttrice: “Milly, stasera non mi devi dire niente, ma io lascio, mollo. Ballando ha insegnato a superare i pregiudizi, le discriminazioni, io l’ho capito, qualcun altro no… quindi lascio”, Carlucci si è lasciata andare a un “nooo” divertito ben consapevole di cosa sarebbe successo. Mussolini non lascia ma raddoppia: “Sì, lascio il palco e me ne vado tra il pubblico, il mio posto è là con loro!”, poi punzecchia la rivale Lucarelli mostrandole l’abitino ricoperto di piume gialle e rosse: “Ti piace il mio vestito? E’ un omaggio a tutte le galline del mondo!”. La giurata dice di sì e chiude una polemica che sembrava preparata a tavolino per creare interesse e alzare lo share, già molto buono.

