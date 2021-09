"Quella convivenza forzata...". Gilles Rocca svela la più grande difficoltà dell'Isola dei famosi

03 settembre 2021 a

Gilles Rocca torna a parlare dopo l'Isola dei famosi. E svela come sono andate le cose in Honduras: “La convivenza forzata in assenza di cibo. Questa è stata la cosa che mi ha veramente provato in tutti i sensi…”. Gilles rivela che la più grande difficoltà dell'Isola dei famosi è stata proprio la mancanza di cibo e bagni in Honduras. Ma dopo l'esperienza su Canale5 ha avuto modo di incontrare altri ex isolani? "Sì. Awed, casualmente ci siamo incontrati in Puglia", racconta sempre durante la diretta ad RTL102.5 News - che è in radiovisione sul canale 737 di Sky.

L'esperienza nel reality condotto dalla Blasi, sicuramente, non è facile per gli ex naufraghi. Tutti, una volta rientrati a casa, parlando della mancanza di cibo come qualcosa di estremamente difficile. “Pesavo 58 chili, ma adesso ne ho presi 22 e sono a 80. Dopo il reality ho ripreso a mangiare, ma adesso mi devo fermare, altrimenti rischio l’effetto opposto…”, dice. Poi a sorpresa arriva Ludovico Fremont, durante una pausa dal Trofeo Bindi, giocato nella Capitale dalla PadelArtisti. Ludovico svela di essere pronto a fare un reality con Gilles: “Pechino Express? Sarebbe carino, solo che ci fermeremmo a fare surf in ogni posto e perderemmo troppo tempo…”. Sul futuro dell'attore, che ha recitato ne I Cesaroni e in Cinepanettone, nessuna notizia. "Sono scaramantico. Non vi dico nulla", puntualizza in collegamento Zoom.

