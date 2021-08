Sabrina Salerno senza censura! La maglietta è bagnata e... Foto vietate ai deboli di cuore

22 agosto 2021 a

a

a

Sabrina Salerno si gode il mare e fa impazzire i suoi numerosi follower di Instragram con una foto che lascia poco all'immaginazione. La cantante icona del pop italiano anni '80 (chi non ricorda il ritornello tormentone "Boys boys boys"?) si trova in Corsica e sulla spiaggia si concede in pose ammiccanti indossando una t-shirt bianca. Tutto qui? Neanche per sogno, perché a mandare in visibilio i fan è il fatto che la maglietta sia completamente bagnata lasciando poco o nulla all'immaginazione degli utenti.

Uno scatto in stlle "Miss maglietta bagnata" che mosrta la forma strpitosa e le forme abbondanti della cantante che porta alla grande i suoi 53 anni. Scatenati i tanti follower della Salerno che commentano estasiati e lasciano cuoricini a iosa sulla pagina Instagram della cantante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.