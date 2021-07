Georgina Rodriguez criticata per questa foto. Il dettaglio scatena gli hater di lady Cr7

25 luglio 2021 a

a

a

Mobilitazione social per Georgina Rodriguez, la bella fidanzata di Cristiano Ronaldo. Su Twitter il nome Georgina è balzato di colpo tra i trend topic e il motivo sta tutto in una foto postata dalla 27enne argentina.

Cristiano Ronaldo e Georgina pizzicati a Courmayeur. Compleanno in zona arancione?

Nello scatto postato su Instagram si vede la Rodriguez seduta su uno sgabello davanti a un panorama marino. Georgina è vestita con un top aderente, giacca e un paio di shorts di jeans molto stretti. Ebbene, qualcuno sul social ha avuto l'ardire di criticare la silhouette dell'argentina per via del profilo delle gambe "strizzate" nei pantaloni.

Video su questo argomento La fabbrica dei piccoli Ronaldo. CR7 li allena e Georgina riprende

Apriti cielo, in campo sono scesi i tifosi di Georgina, che sembrano numerossissimi come quelli del compagno fuoriclasse della Juventus, che l'hanno difesa a colpi di tweet facendo balzare in testa alle tendenze il suo nome. Giù le mani da Georgina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.