Cristiano Ronaldo e Georgina pizzicati a Courmayeur. Compleanno in zona arancione?

Cristiano Ronaldo non è stato convocato da Pirlo per giocare con la Juventus nella partita di Coppa Italia contro la Spal. E forse anche per questo il fuoriclasse portoghese avrebbe deciso di festeggiare il ventisettesimo compleanno della sua Georgina sulle nevi di Courmayeur. I giorni dei festeggiamenti in montagna risalirebbero agli scorsi 26 e 27 gennaio. L'unico problema è che sia Piemonte che Valle d'Aosta in quei giorni erano regioni in zona arancione e quindi non sarebbe stato possibile varcare il loro confine.

Galeotto è stato un video diventato virale proprio sui social in cui si vede Cristiano Ronaldo correre sulla motoslitta con la sua Georgina. Come se non bastasse, la coppia avrebbe soggiornato in un albergo ufficialmente chiuso nella zona della Val Veny, a ovest di Courmayeur. Insomma il compleanno di Georgina avrebbe spinto i due a violare le regole anti-Covid e a trascorrere qualche ora in relax sulla neve.

Finora si tratta di una presunta vacanza e, per adesso, la coppia non sarebbe stata multata. I due, infatti, non hanno nessuna seconda casa nella zona di Courmayeur e non potrebbero giustificare la loro permanenza nell'area in quei giorni. Vedremo come finirà tutta questa storia...

