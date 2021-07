Diletta Leotta e Can Yaman, lite dopo la partita. Ecco cosa è successo

12 luglio 2021 a

a

a

Tra un gol, i supplementari e i rigori spunta anche l'indiscrezione legata ad una tremenda lite tra Can Yaman e Diletta Leotta. Tutto potrebbe essere precipitato, si spera momentaneamente, tra loro. Eppure i due, che sui social apparivano al settimo cielo con i colori dell'Italia, pare che abbiano litigato "di brutto". E' l'account Instagram Investigatore social a parlare di questa discussione: "Se pur finta, devono continuare". Insomma, si tratta di una vera e propria bomba ad orologeria pronta a scoppiare da un momento all'altro. Eppure, solo pochi giorni fa, i due erano stati "pizzicati" in vacanza dal settimanale Chi: foto bollenti, avvinghiati. Ma sembra che tra i due sia successo qualcosa di imprevedibile, che potrebbe aver fatto precipitare improvvisamente le cose. "Lui stanco, lei un po’ meno , comunque è una situazione che pesa e non facile da gestire“, scrive l'account Investigatore social. Tra Can Yaman e Diletta, stando ai rumors, ci sarebbe stata una lite clamorosa dopo la partita dell'Italia.

Diletta Leotta e Can Yaman, che coincidenza. Il dettaglio nella foto non sfugge ai fan





Ma cosa possa essere accaduto tra i due? Un vero mistero, per adesso. Qual è il motivo della forte discussione? Tutto tace sui social, dove l'unica foto è quella in tricolore. Sorridenti. Per molti potrebbe trattarsi di un verso depistaggio. I due, alcune settimane fa, erano stati visti a Roma in cerca di un appartamento. Infatti, non dimentichiamo che l'attore turco sarà impegnato sul set di Sandokan per un po' di mesi ed ha deciso di fare base nella Capitale. Si mormora, però, di qualche attrito che verrebbe "coperto" dai giornali: se fosse tutto vero sarebbe clamoroso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.