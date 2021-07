Diletta Leotta, su Instagram spuntano le foto senza filtri: mai vista così

Giada Oricchio 07 luglio 2021 a

Non è tutto oro quel che luccica, men che meno su Instagram. Il social votato alle vendite di ogni genere pullula di fotografie di dive, divine e divette dalla pelle di alabastro senza pori per respirare, occhi da fumetto e corpi cesellati da Canova. Ma non vanno presi sul serio, vanno filtrati con gli occhi della verità. Ed è quello che si propone di fare la pagina @fakeigitaly.

Sulla scia di quanto avvenuto in Gran Bretagna prima e in Norvegia poi, dove una legge impone a influencer e celebrities di dichiarare pubblicamente nei post l’uso di filtri e app di bellezza, l’account Instagram mette a confronto il virtuale e il reale smascherando star social come Diletta Leotta.

La conduttrice catanese, 29 anni, pubblica scatti dove nemmeno l’ombra osa sfiorarla, figuriamoci una rughetta del sorriso, mentre la realtà dice che pure lei ha una muscolatura facciale che si contrae intorno agli occhi e alla bocca. Il confronto proposto dal'account è impietoso, non perché la Leotta (o chi per lei) sia meno bella vista dal vivo, ma perché crea un falso mito, una leggenda metropolitana pericolosa per adolescenti fragili e adulti insicuri.

