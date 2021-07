Diletta Leotta in Turchia, Can Yaman contro i giornalisti. E parte la scenata

04 luglio 2021 a

a

a

Va su tutte le furie e alla fine litiga con Diletta Leotta. Can Yaman, poco incline a farsi fotografare nelle occasioni private, viene assalito da giornalisti fuori dal ristorante in Turchia e alla fine perde la pazienza e si arrabbia pure con la fidanzata che cerca di calmarlo. Secondo quanto riporta "361 Magazine" l'attore turco beccato dai reporter fuori dal locale dove aveva cenato con la Leotta, alla vista dei flash, avrebbe subito perso la pazienza strattonando persino la mano della fidanzata nel tentativo di svignarsela immediatamente senza essere immortalato. La Leotta, in imbarazzo per la reazione esagerata, lo avrebbe rimproverato chiedendogli perfino di fermarsi per rispondere con educazione a qualche domanda. Ma Can non avrebbe voluto sentire ragioni "regalando" invece ai paparazzi la gustosa scenata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.