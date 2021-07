Euro2020, lo zampino di Meghan nella vittoria dell'Italia

Giada Oricchio 12 luglio 2021 a

Lo zampino di Meghan Markle nella vittoria dell’Italia a Euro2020. Dopo il successo ai rigori nello stadio di Wembley sotto gli occhi attoniti e l’aria corrucciata del principe William d’Inghilterra, Kate Middleton e il primogenito George, sono partiti gli sfottò all’Inghilterra che con il suo atteggiamento spocchioso (e in barba alla scaramanzia) aveva festeggiato con qualche ora di anticipo la conquista del torneo al motto di “It’s coming home”.

Alitalia ha postato una foto sui social con il CT Roberto Mancini, il braccio destro Lele Oriali e la coppa in mezzo scrivendo un malizioso: “L’abbiamo riportata a casa. Quella giusta. Grazie mister”. Ma a vincere a mani basse sono i tifosi italiani che sulla bandiera hanno colpito dritto al cuore la Royal Family. Qualcuno ha sventolato un tricolore con la foto di Meghan e qualcun altro ha scritto “Meghan one of us”, Meghan una di noi, con riferimento alle beghe in cui la duchessa di Sussex, eterna convitata di pietra, ha trascinato la monarchia più antica del mondo. Insomma, per i Windsor un doppio incubo in una serata indimenticabile.

